Prezident: Valyuta və qızıl ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 18 dəfədən çox üstələyir
Daxili siyasət
- 22 aprel, 2026
- 20:56
Azərbaycanın xarici borcunun azaldılması planı yerinə yetirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev aprelin 22-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda çıxışı zamanı bildirib.
"Xarici borcun azaldılması planının yerinə yetirildiyini düşünürəm, xarici borcumuz ÜDM-in 6,1 faizinə bərabərdir", - Prezident bildirib və əlavə edib ki, Azərbaycanın valyuta və qızıl ehtiyatları xarici borcu 18 dəfədən çox üstələyir.
"Başqa sözlə, biz xarici öhdəliklərimizi, zənnimcə, bir neçə ay ərzində sıfra endirə bilərik", - Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb və əlavə investisiyalara böyük ehtiyac olduğunu da diqqətə çatdırıb.
21:34
Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribHadisə
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46
Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirirDigər ölkələr
20:32
Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşibHadisə
20:18