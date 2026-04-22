    Prezident: Valyuta və qızıl ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 18 dəfədən çox üstələyir

    • 22 aprel, 2026
    • 20:56
    Prezident: Valyuta və qızıl ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 18 dəfədən çox üstələyir

    Azərbaycanın xarici borcunun azaldılması planı yerinə yetirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev aprelin 22-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    "Xarici borcun azaldılması planının yerinə yetirildiyini düşünürəm, xarici borcumuz ÜDM-in 6,1 faizinə bərabərdir", - Prezident bildirib və əlavə edib ki, Azərbaycanın valyuta və qızıl ehtiyatları xarici borcu 18 dəfədən çox üstələyir.

    "Başqa sözlə, biz xarici öhdəliklərimizi, zənnimcə, bir neçə ay ərzində sıfra endirə bilərik", - Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb və əlavə investisiyalara böyük ehtiyac olduğunu da diqqətə çatdırıb.

    Президент Азербайджана: Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз
    President of Azerbaijan: Our currency and gold reserves exceed the foreign debt by more than 18 times

