Президент Азербайджана: Диверсификация экономики уже стала реальностью
Экономика
- 22 апреля, 2026
- 21:11
Мы в Азербайджане приложили все усилия, чтобы превратить страну из чисто нефтегазозависимой в страну, которая может гордиться процессом диверсификации своей экономики.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
"В структуре нашего ВВП можно увидеть быстрый рост за последние 4-5 лет. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50 до более 70 процентов, и этот рост продолжается. Это означает, что диверсификация экономики уже стала реальностью", - подчеркнул президент Азербайджана.
