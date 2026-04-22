    Президент Азербайджана: Диверсификация экономики уже стала реальностью

    • 22 апреля, 2026
    • 21:11
    Президент Азербайджана: Диверсификация экономики уже стала реальностью

    Мы в Азербайджане приложили все усилия, чтобы превратить страну из чисто нефтегазозависимой в страну, которая может гордиться процессом диверсификации своей экономики.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

    "В структуре нашего ВВП можно увидеть быстрый рост за последние 4-5 лет. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50 до более 70 процентов, и этот рост продолжается. Это означает, что диверсификация экономики уже стала реальностью", - подчеркнул президент Азербайджана.

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi artıq reallıqdır
    Azerbaijani President: Diversification of the economy is already a reality

