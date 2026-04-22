İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi artıq reallıqdır

    22 aprel, 2026
    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi artıq reallıqdır

    Azərbaycanı neft və qazdan asılı olan bir dövlətdən öz iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi prosesi ilə fəxr edə biləcək bir ölkəyə çevirmək üçün çox işlər görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev aprelin 22-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda çıxışı zamanı səsləndirib.

    "Biz Azərbaycanda ölkəni tamamilə neft və qazdan asılı olan bir dövlətdən öz iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi prosesi ilə fəxr edə biləcək bir ölkəyə çevirmək üçün çox işlər gördük", - Prezident bildirib və əlavə edib ki, Ümumi daxili məhsulun strukturunda son dörd-beş il ərzində sürətli artım müşahidə olunur:

    "ÜDM-də qeyri-neft sənayesinin payı 50 faizdən artaraq 70 faizi keçib və bu proses davam edir. Bu isə o deməkdir ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi artıq reallıqdır", - Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.

    Президент Азербайджана: Диверсификация экономики уже стала реальностью
    Azerbaijani President: Diversification of the economy is already a reality

