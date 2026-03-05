Азербайджан усиливает подготовку кадров в сфере производства БПЛА

Центр профессионального образования при Агентстве развития экономических зон и компания "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" подписали меморандум о взаимопонимании в области подготовки кадров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, подписи под документом поставили директор Центра профессионального образования Кянан Багиров и директор "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" Хусейн Топуз.

Документ предусматривает изучение кадровых потребностей в промышленной сфере, организацию подготовки специалистов по специальностям, отвечающим запросам рынка труда, разработку современных и инновационных учебных программ, а также взаимодействие в научно-исследовательском направлении.

Напомним, что компания "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" была учреждена в 2022 году. Хусейн Топуз ранее занимал должность полевого координатора в турецкой компании Baykar Makina, специализирующейся на производстве БПЛА Bayraktar.