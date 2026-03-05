Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан усиливает подготовку кадров в сфере производства БПЛА

    Экономика
    • 05 марта, 2026
    • 16:30
    Азербайджан усиливает подготовку кадров в сфере производства БПЛА

    Центр профессионального образования при Агентстве развития экономических зон и компания "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" подписали меморандум о взаимопонимании в области подготовки кадров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, подписи под документом поставили директор Центра профессионального образования Кянан Багиров и директор "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" Хусейн Топуз.

    Документ предусматривает изучение кадровых потребностей в промышленной сфере, организацию подготовки специалистов по специальностям, отвечающим запросам рынка труда, разработку современных и инновационных учебных программ, а также взаимодействие в научно-исследовательском направлении.

    Напомним, что компания "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" была учреждена в 2022 году. Хусейн Топуз ранее занимал должность полевого координатора в турецкой компании Baykar Makina, специализирующейся на производстве БПЛА Bayraktar.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Teknoloji Azərbaycan
    Azərbaycanda PUA istehsalı üzrə kadr hazırlığı gücləndirilir
    Azerbaijan strengthens training for drone production specialists
