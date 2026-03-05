İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanda PUA istehsalı üzrə kadr hazırlığı gücləndirilir

    İqtisadiyyat
    • 05 mart, 2026
    • 16:10
    Azərbaycanda PUA istehsalı üzrə kadr hazırlığı gücləndirilir

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin nəzdindəki Peşə Təhsil Mərkəzi ilə "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" MMC arasında kadr hazırlığı ilə bağlı əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, sənədi Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Kənan Bağırov və "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"ın direktoru Hüseyn Topuz imzalayıb.

    Memoranduma uyğun olaraq, sənaye sahəsində kadr ehtiyaclarının öyrənilməsi, əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının təşkili, müasir və innovativ tədris proqramlarının hazırlanması, elmi-tədqiqat istiqamətində əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.

    Xatırladaq ki, "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" 2022-ci ildə yaradılıb. H.Topuz Türkiyənin "Baykar Makina" şirkətinin sahə koordinatoru olub.

    "Baykar Makina" "Bayraktar" pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalı ilə məşğuldur. Azərbaycan ordusunun 2020-ci ildəki Vətən Müharibəsində geniş tətbiq etdiyi bu PUA-ların yaradıcısı Selçuk Bayraktardır. O, həm də "Baykar Savunma" şirkətinin texniki direktorudur.

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Anlaşma memorandumu
    Азербайджан усиливает подготовку кадров в сфере производства БПЛА

    Son xəbərlər

    16:34

    Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib

    Xarici siyasət
    16:32

    TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçib

    Maliyyə
    16:31

    İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    16:28

    GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:26

    Abşeronda iki günlük körpə ölüb

    Hadisə
    16:26

    Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirir

    Daxili siyasət
    16:24

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldi

    Futbol
    16:21

    Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    16:21

    Naxçıvan aeroportunda daxili və xarici uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti