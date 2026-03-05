Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с германскими бизнесменами

    Экономика
    • 05 марта, 2026
    • 15:51
    Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с германскими бизнесменами

    Азербайджан обсудил с германскими бизнесменами возможности сотрудничества в сферах устойчивой промышленности, энергоэффективности и инновационных финансовых механизмов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра Анара Ахундова с делегацией бизнесменов во главе с исполнительным директором Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты Наргис Вик.

    В рамках встречи были рассмотрены возможности сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии, устойчивой промышленности, энергоэффективности, декарбонизации промышленности, водородных технологий и инновационных финансовых механизмов.

    Стороны обменялись мнениями о возможностях изучения инвестиционных перспектив германских бизнесменов в Азербайджане и расширения институционального сотрудничества.

