Азербайджан обсудил инвестиционные возможности с германскими бизнесменами

Азербайджан обсудил с германскими бизнесменами возможности сотрудничества в сферах устойчивой промышленности, энергоэффективности и инновационных финансовых механизмов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра Анара Ахундова с делегацией бизнесменов во главе с исполнительным директором Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты Наргис Вик.

В рамках встречи были рассмотрены возможности сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии, устойчивой промышленности, энергоэффективности, декарбонизации промышленности, водородных технологий и инновационных финансовых механизмов.

Стороны обменялись мнениями о возможностях изучения инвестиционных перспектив германских бизнесменов в Азербайджане и расширения институционального сотрудничества.