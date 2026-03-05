İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan alman iş adamları ilə investisiya imkanlarını müzakirə edib

    İqtisadiyyat
    • 05 mart, 2026
    • 15:22
    Azərbaycan alman iş adamları ilə investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan alman iş adamları ilə dayanıqlı sənaye, enerji səmərəliliyi və innovativ maliyyə mexanizmləri sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazir müavini Anar Axundovun Alman-Azərbaycan Ticarət Palatasının icraçı direktoru Nargis Viyekin rəhbərlik etdiyi iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşdə aparılıb.

    Görüş çərçivəsində bərpa olunan enerji mənbələri, dayanıqlı sənaye, enerji səmərəliliyi, sənayenin dekarbonizasiyası, hidrogen texnologiyaları və innovativ maliyyə mexanizmləri sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.

    Tərəflər alman iş adamlarının ölkəmizə investisiya imkanlarının araşdırılması və institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    Almaniya Azərbaycan iş adamları

    Son xəbərlər

    15:31

    Evren Alkaya: "U-18 millimiz Türkiyə toplanışını çox yaxşı dəyərləndirdi"

    Komanda
    15:31

    Leyla və Arzu Əliyevalar "Leyla Medical Center"in Pediatriya Mərkəzində olublar

    Sağlamlıq
    15:28

    İraqın Xor-əl-Zubayr limanında neft tankeri hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    15:27

    Britaniya səfiri: İranın Naxçıvana dron hücumu tamamilə qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    15:26

    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    15:23

    AIPAC İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Azərbaycan alman iş adamları ilə investisiya imkanlarını müzakirə edib

    İqtisadiyyat
    15:18

    Sabir Rüstəmxanlı: Azərbaycana qarşı bu qədər qeyri-səmimilik İranın əslində mahiyyətini göstərir

    Xarici siyasət
    15:10

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 77 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti