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Завтра в горных районах ожидается снег

Завтра в горных районах ожидается снег 24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем преимущественно без осадков.
Экология
23 февраля 2024 г. 13:02
Завтра в горных районах ожидается снег

24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и вечером в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 773 до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах интенсивный. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем - 4-7° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərə qar yağacaq

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