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Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди Объявлен прогноз погоды на 25 октября.
Экология
24 октября 2021 г. 12:15
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Объявлен прогноз погоды на 25 октября.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но вечером местами возможны дожди. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер усилится во второй половине дня.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем – 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ближе к вечеру местами возможны дожди, в отдельных районах ливни, в горах возможен снегопад. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 3-5 градусов тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 25
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq

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