Завтра в Баку и регионах будет ветрено - ПРОГНОЗ

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых пригородах, вероятно, пойдут кратковременные дожди. Юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 10-15° тепла, в горах - ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.