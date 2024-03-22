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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 12 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 12 градусов тепла Ночью 23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся, в течение дня преимущественно без осадков.
Экология
22 марта 2024 г. 13:07
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 12 градусов тепла

Ночью 23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся, в течение дня преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается туман.

Во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах - снег, в отдельных местах интенсивный. Возможны грозы, град и туман. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать периодически усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 4-9° тепла.

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