Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Экология
    • 11 ноября, 2025
    • 12:16
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается слабый туман. К вечеру юго-западный ветер сменится северо-западным.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 11-14, днем ​​17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 80-85%, днем ​​60-65%.

    В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 8-12, днем ​​17-21, в горах ночью 3-7, днем ​​8-13 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку Абшерон
    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    12:47

    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:37

    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции более чем на 15%

    Бизнес
    12:22

    В Ташкенте проходит Международный транспортный форум

    В регионе
    12:21

    В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе

    Другие страны
    12:19

    В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

    Другие страны
    12:16

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Экология
    12:03

    Количество искателей убежища в Азербайджане выросло почти на 9%

    Социальная защита
    12:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)

    Финансы
    11:57

    В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и около 40 пострадавших

    Другие страны
    Лента новостей