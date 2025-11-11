Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла
Экология
- 11 ноября, 2025
- 12:16
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается слабый туман. К вечеру юго-западный ветер сменится северо-западным.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 11-14, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 80-85%, днем 60-65%.
В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 8-12, днем 17-21, в горах ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла.
