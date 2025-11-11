İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 11 noyabr, 2025
    • 12:06
    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 12-də 21 dərəcə isti olacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 17-21, dağlarda gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Son xəbərlər

    12:42
    Foto

    Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaq

    Fərdi
    12:35

    Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilir

    Region
    12:12

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:10

    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:06

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:59

    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    11:57

    "Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:56

    İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir

    Region
    11:49

    Hindistanda avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti