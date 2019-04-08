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Завтра в Баку будет 16 градусов тепла

Завтра в Баку будет 16 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.  

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов, 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, слабая изморось. Северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана 9 апреля преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных территориях ожидаются локальные кратковременные дожди. 

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.  

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 16-21, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 9-10 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются соответствующие сезону умеренные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

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