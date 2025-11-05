Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Экология
    • 05 ноября, 2025
    • 13:22
    Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

    6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report с о ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В ночь с 5 на 6 ноября и утром в некоторых частях полуострова не исключается изморось. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 17-22, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.

