Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report с о ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В ночь с 5 на 6 ноября и утром в некоторых частях полуострова не исключается изморось. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 17-22, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.