В 2025 году число работающих в ВР граждан Азербайджана сократилось почти на 3%
Энергетика
- 12 февраля, 2026
- 15:09
Число граждан Азербайджана, работающих в компании BP, по состоянию на конец 2025 года составило 2 344 человека, что на 69 человек (2,8%) меньше по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете BP-Azerbaijan по итогам 2025 года.
В показатель включены также сотрудники, работающие по срочным трудовым контрактам.
Напомним, что в 2024 году в компании BP работали 2 413 граждан Азербайджана, включая сотрудников по срочным контрактам.
