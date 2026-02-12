В 2025 году число работающих в ВР граждан Азербайджана сократилось почти на 3%

Число граждан Азербайджана, работающих в компании BP, по состоянию на конец 2025 года составило 2 344 человека, что на 69 человек (2,8%) меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете BP-Azerbaijan по итогам 2025 года.

В показатель включены также сотрудники, работающие по срочным трудовым контрактам.

Напомним, что в 2024 году в компании BP работали 2 413 граждан Азербайджана, включая сотрудников по срочным контрактам.