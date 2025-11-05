İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:43
    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 6-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ayın 5-dən 6-na keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 17-22, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti yağışlı hava

    Son xəbərlər

    13:02

    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər

    Region
    12:59

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    12:56

    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Maliyyə
    12:55

    Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır

    Din
    12:49

    Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilib

    İnfrastruktur
    12:48

    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir

    Region
    12:46

    Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədir

    Din
    12:43

    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:38

    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti