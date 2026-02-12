Первый саммит "Южная Корея - Центральная Азия" пройдет осенью

Южная Корея в сентябре проведет первый саммит с пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом сообщает министерство иностранных дел Южной Кореи.

Саммит состоится 16-17 сентября.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на подготовительной встрече подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для расширения дипломатического присутствия страны в регионе и укрепления инициативы "Новая северная политика", запущенной предыдущим правительством Мун Чжэ Ина.

"Эта стратегия направлена на развитие сотрудничества с государствами Центральной Азии в рамках концепции мира и совместного процветания в Евразии", - отметил он.

По словам министра, саммит не только усилит взаимное сотрудничество, но и создаст основу для совместной работы в таких сферах, как диверсификация цепочек поставок и взаимодействие с этническими корейскими общинами в регионе.