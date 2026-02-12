Макрон и Мерц назвали основные экономические вызовы для ЕС

ЕС сталкивается с серьезными экономическими вызовами, включая конкуренцию с Китаем, тарифную политику США.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, который вместе с канцлером ФРГ Фридрих Мерц прибыл на неформальный саммит в замке Алден Биссен под Брюсселем.

По словам Макрона, все перечисленное требует реакции со стороны ЕС. "Приоритетом являются, в первую очередь, краткосрочные решения, которые заключаются в ускорении процесса упрощения, углубления единого рынка (ЕС), решение вопросов энергетики и финансирования".

Он также напомнил о значимом франко-германском соглашении о союзе рынков капитала.

Второй приоритет - продолжение диверсификации (торговых отношений - ред.) и снижение рисков для Европы путем расширения партнерских связей.

Третьим приоритетом является возможность отстаивать европейский контент в некоторых критически важных секторах, а также европейские предпочтения в тех отраслях, которые находятся под особым давлением, отметил Макрон, явно намекая на защиту французского агросектора при заключении новых торговых договоренностей.

"И четвертый приоритет, который был представлен в докладе Драги (Доклад Марио Драги о конкурентоспособности ЕС, представленный осенью 2024 года - ред.) включает продолжение финансирования инноваций за счет государственных и частных средств", - заключил он.

При этом, по его мнению, если не будет совместного продвижения вперед всех 27 стран, то отдельные страны могут "дать себе право на углубленное сотрудничество, чтобы ускорить процесс".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, как обычно был немногословен, отметив, что для ускорения экономического развития Европейского союза, прежде всего необходимо обеспечить конкурентоспособность европейской промышленности.

Мерц выразил удовлетворение тем фактом, что его позиция "почти всегда" совпадает с мнением президента Франции. "Я рассчитываю, что сегодня мы сделаем шаг вперед, подготовим решения, которые будут приняты через четыре недели, когда мы соберемся на следующем регулярном заседании Европейского совета в Брюсселе", - отметил он.