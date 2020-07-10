В Азербайджане пройдут дожди

Завтра в Азербайджане пройдут дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первую половину дня местами ожидаются осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-24, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

11 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами осадки, возможен град. В отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 июля на Абшеронском полуострове на фоне преобладания усиливающегося северного ветра ожидается понижение температуры воздуха, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.