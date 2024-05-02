В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 5 мая

Сильный северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится до 4 мая, порывы ветра местами будут достигать 23-25 м/с.

Сильный северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится до 4 мая, порывы ветра местами будут достигать 23-25 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 3 мая до утра 4 мая на полуострове ожидается дождь, местами интенсивный.

В регионах Азербайджана до утра 5 мая сохранится неустойчивая погода с переменными осадками. В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорье - снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха 3 и 4 мая опустится на 4-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.