О нас

Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
3 мая 2024 г. 12:49
Прогноз погоды на субботу

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах вероятны интенсивные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром местами иногда возможен туман. В некоторых местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 4
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi