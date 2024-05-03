Прогноз погоды на субботу

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах вероятны интенсивные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром местами иногда возможен туман. В некоторых местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.