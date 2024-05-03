Министр окружающей среды Бангладеш призвал отказаться от ископаемого топлива

Необходимо объединиться для решения вопроса изменения климата, обеспечь отказ от ископаемого топлива и др.

Необходимо объединиться для решения вопроса изменения климата и обеспечить отказ от ископаемого топлива.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом министр окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Бангладеш Сабер Хоссейн Чоудхури сказал в ходе мероприятия "Дорожная карта эволюции АБР: Обновление к Стратегии-2030" в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Мы все еще говорим об обещаниях, хотя их не выполняют. Я думаю, что проблема глобального доверия, глобальной солидарности - это то, чего не хватает. И каждый раз, когда обязательства не выполняются, становится все труднее преодолевать разрыв. Таким образом, дело не только в изменении климата и развитии. Это лакмусовая бумажка для проверки многосторонности - способны ли мы объединиться как глобальное сообщество и решить проблемы. Если мы сможем сделать это в случае с климатом, то, возможно, сможем объединить усилия и в решении других вопросов", - сказал он.