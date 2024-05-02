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АБР: Сотрудничество поможет сократить углеродный след в торговле в регионе ЦАРЭС

АБР: Сотрудничество поможет сократить углеродный след в торговле в регионе ЦАРЭС Более тесное трансграничное сотрудничество и реформирование торговой политики в Центральной Азии и соседних странах может сократить углеродный след в торговле и цепочках создания стоимости, которые являются растущим источником выбросов в одном из самых эн
Экология
2 мая 2024 г. 17:19

Более тесное трансграничное сотрудничество и реформирование торговой политики в Центральной Азии и соседних странах может сократить углеродный след в торговле и цепочках создания стоимости, которые являются растущим источником выбросов в одном из самых энергоемких регионов мира в обрабатывающей промышленности.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявили официальные представители Азиатского банка развития (АБР) на 57-м ежегодном заседании банка, проходящем в столице Грузии.

"Гармонизация политик и стандартов через поддерживаемую АБР Программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) может помочь в увеличении объемов торговли и сделать цепочки поставок менее углеродоемкими и более устойчивыми", - сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Хотя торговля в значительной степени стимулирует экономический рост и развитие, она также увеличивает выбросы углекислого газа, говорится в сообщении. По данным Всемирной торговой организации, около 20-30 процентов глобальных выбросов углекислого газа связаны с торговлей и цепочками поставок.

Большинство стран ЦАРЭС специализируются на секторах с интенсивными выбросами, таких как электроэнергетика, химическая и горнодобывающая промышленность. Это приводит к тому, что в регионе ЦАРЭС доля выбросов в обрабатывающей промышленности с добавленной стоимостью одна из самых высоких в мире.

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