В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 9 мая

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 мая и до утра 7 мая прогнозируется сильный северо-западный ветер, порывы которого местами будут достигать 23-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 мая и до утра 7 мая прогнозируется сильный северо-западный ветер, порывы которого местами будут достигать 23-25 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером 5 мая в некоторых частях полуострова ожидается дождь.

В регионах Азербайджана до утра 9 мая сохранится неустойчивая погода с переменными осадками. В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорье - мокрый снег и снег.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.