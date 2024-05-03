Брюс Госпер: АБР уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата 

Азиатский банк развития (АБР) уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата.
Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил вице-президент по административным вопросам и корпоративному управлению АБР Брюс Госпер в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания банка.
По его словам, АБР поставил перед собой цель стать климатическим банком региона.
"Устойчивые закупки могут сыграть ключевую роль в обеспечении того, чтобы мы предоставили сообществу возможность извлекать больше выгоды из денег",- сказал он.
Госпер также подчеркнул, что банк проводит большую работу в области закупок: "Мы помогаем политическому диалогу, мы предоставляем финансовые обязательства, но закупки могут оказать гораздо более фундаментальное преобразующее воздействие, если они по-разному способствуют устойчивости наших экономик".