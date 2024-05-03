Брюс Госпер: АБР уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата

Азиатский банк развития (АБР) уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата.

Азиатский банк развития (АБР) уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил вице-президент по административным вопросам и корпоративному управлению АБР Брюс Госпер в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания банка.

По его словам, АБР поставил перед собой цель стать климатическим банком региона.

"Устойчивые закупки могут сыграть ключевую роль в обеспечении того, чтобы мы предоставили сообществу возможность извлекать больше выгоды из денег",- сказал он.

Госпер также подчеркнул, что банк проводит большую работу в области закупок: "Мы помогаем политическому диалогу, мы предоставляем финансовые обязательства, но закупки могут оказать гораздо более фундаментальное преобразующее воздействие, если они по-разному способствуют устойчивости наших экономик".