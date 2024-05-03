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Брюс Госпер: АБР уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата 

Брюс Госпер: АБР уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата  Азиатский банк развития (АБР) уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата.
Экология
3 мая 2024 г. 09:16
Брюс Госпер: АБР уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата 

Азиатский банк развития (АБР) уделяет большое внимание устранению последствий изменения климата.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил вице-президент по административным вопросам и корпоративному управлению АБР Брюс Госпер в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания банка.

По его словам, АБР поставил перед собой цель стать климатическим банком региона.

"Устойчивые закупки могут сыграть ключевую роль в обеспечении того, чтобы мы предоставили сообществу возможность извлекать больше выгоды из денег",- сказал он.

Госпер также подчеркнул, что банк проводит большую работу в области закупок: "Мы помогаем политическому диалогу, мы предоставляем финансовые обязательства, но закупки могут оказать гораздо более фундаментальное преобразующее воздействие, если они по-разному способствуют устойчивости наших экономик".

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Версия на английском языке Bruce Gosper: ADB focused on addressing climate change impacts
Версия на азербайджанском языке ADB-nin vitse-prezidenti: “İqlim dəyişikliyinin nəticələrinin aradan qaldırılmasına böyük diqqət yetiririk”

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