О’Брайен: Взаимодействие с министерствами финансов важно для борьбы с климатическими изменениями

Взаимодействие с министерствами финансов членов АБР имеет решающее значение для улучшения взаимодействия на климатические изменения.

Взаимодействие с министерствами финансов членов АБР имеет решающее значение для улучшения взаимодействия в борьбе с климатическими изменениями.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила директор по вопросам изменения климата в департаменте по вопросам изменения климата и устойчивого развития АБР Ноэль О'Брайен в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР).

"АБР уже приступил к реализации инициативы, в рамках которой мы согласовываем нашу работу с глобальной коалицией министров финансов по борьбе с изменением климата, и мы работаем с рядом региональных сетей, так как считаем это важным подходом в достижении этих изменений",- сказала она.