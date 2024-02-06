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Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
6 февраля 2024 г. 12:50
Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в окрестностях Баку возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - ​​12-16° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в ряде северных и западных районов прогнозируются переменные осадки, в горных территориях - снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - ​​13-18° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

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