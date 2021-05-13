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Завтра в Азербайджане ожидается 32 градуса тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 32 градуса тепла 14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
13 мая 2021 г. 11:52
Завтра в Азербайджане ожидается 32 градуса тепла

14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ночью и утром местами будет слабый туман.

Ветер умеренный южный. Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба.

14 мая в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью будет 12-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14 мая на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке 32 degrees of heat predicted tomorrow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycanda 32 dərəcə isti olacaq

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