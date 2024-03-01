Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

В некоторых горных районах ожидается гололед.