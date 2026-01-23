Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Экология
    • 23 января, 2026
    • 12:53
    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 23 на 24 января местами возможны моросящие дожди.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-3, днем ​​- 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем ​​- 65-70%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем ​​- 5-9 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, днем ​​- 0-5 градусов мороза.

    Ночью и утром на некоторых дорогах будет гололед.

    прогноз погоды национальная служба гидрометеорологии
    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:39

    Турпоток из Азербайджана сократился более чем на 2%

    Туризм
    13:39

    Ильгар Гасанов: Без участия в Кимберлийском процессе торговля алмазами невозможна

    Промышленность
    13:37

    В Азербайджане объявлены даты подачи заявок на получение образовательных студенческих кредитов

    Наука и образование
    13:29

    Экзамены в порядке экстерната по Баку впервые пройдут в электронной форме

    Наука и образование
    13:23

    МЭА: Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%

    Энергетика
    13:17

    Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В регионе
    13:16

    Турпоток в Азербайджан снизился на 2%

    Туризм
    12:57

    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

    Происшествия
    12:53

    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Экология
    Лента новостей