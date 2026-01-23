Завтра в Азербайджане не ожидается осадков
- 23 января, 2026
- 12:53
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 23 на 24 января местами возможны моросящие дожди.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем - 65-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.
Ночью и утром на некоторых дорогах будет гололед.