Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь с 23 на 24 января местами возможны моросящие дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем ​​- 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем ​​- 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем ​​- 5-9 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, днем ​​- 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах будет гололед.