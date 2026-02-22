Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Шахрияр Мамедъяров: Со временем добиваться результатов становится труднее

    22 февраля, 2026
    Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров считает, что со временем ему все труднее добиваться высоких результатов.

    Как передает Report, об этом он рассказал журналистам на церемонии закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам. Накануне спортсмен уступил по сумме двух партий Мухаммеду Мурадлы и удостоился серебряной медали турнира.

    Мамедъяров напомнил, что проигрывает в финале чемпионата Азербайджана уже второй год подряд.

    "Безусловно, мы хотим занимать первое место на каждом турнире. Так продолжается годами. Уже второй год я проигрываю в финале. Это тяжело, поэтому для профессионального шахматиста сам выход в финал уже является успехом. Я высоко оцениваю чемпионат Азербайджана. Мухаммед Мурадлы, которого я обыграл в прошлом году в четвертьфинале, в этом году стал чемпионом. Шахматы развиваются, наша молодежь играет лучше. Время работает в их пользу и против таких шахматистов, как я, добиваться высоких результатов становится все сложнее. Качеством игры я доволен, результатом - нет", подытожил Шахрияр Мамедъяров.

    Şəhriyar Məmmədyarov: "Zaman keçdikcə yüksək nəticə əldə etməyim daha da çətinləşir"
    Лента новостей