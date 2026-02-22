Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Берлине в ДТП с автобусом пострадали не менее 12 человек

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 20:57
    В Берлине в ДТП с автобусом пострадали не менее 12 человек

    По крайней мере 12 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в берлинском районе Шпандау.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

    По информации издания, ДТП произошло около 13:30 по местному (16:30 по бакинскому) времени. Согласно предварительным данным, на перекрестке автомобиль VW Touran столкнулся с автобусом, который от удара вылетел с полосы и врезался в дерево. Точные обстоятельства случившегося пока не установлены. Многочисленные сотрудники полиции и экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Было задействовано порядка 60 сотрудников пожарной службы.

    "Мы оказали помощь 12 пострадавшим и доставили их в больницы. Один человек находится в критическом состоянии. Его доставили в клинику на спасательном вертолете в сопровождении врача скорой помощи", - заявил Bild представитель пожарной службы. По имеющейся информации, водитель автобуса и 10 пассажиров получили незначительные травмы, указывает Bild.

    За рулем автомобиля находился житель Бранденбурга. Информации о его текущем состоянии нет. Место аварии оцеплено. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

    Лента новостей