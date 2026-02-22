ВВС Индии потеряли третий за два года самолет Tejas отечественного производства

Легкий истребитель чертвертого поколения Tejas индийского производства потерпел крушение при посадке на авиабазе ВВС Индии, пилот успешно катапультировался.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Economic Times со ссылкой на источник.

Согласно информации, ЧП произошло в начале февраля, когда истребитель совершал посадку после тренировочного полета. Самолет получил серьезные повреждения и, вероятно, будет списан, хотя пилот не получил серьезных травм.

В настоящее время весь парк проходит тщательную проверку, а расследование инцидента продолжается, сообщил источник. Официального заявления по поводу инцидента пока не поступало.

Это третья катастрофа с участием истребителя Tejas. Первая произошла недалеко от Джайсалмера, штат Раджастхан, на северо-западе страны в марте 2024 года, когда самолет разбился, возвращаясь с демонстрации огневой мощи. Пилот успешно спасся, несмотря на крушение. Вторая катастрофа произошла в ноябре 2025 года, когда истребитель участвовал в показательных выступлениях на авиашоу в Дубае. В результате трагической аварии погиб командир эскадрильи Наманш Сьял. Расследование этого крушения все еще не завершено.