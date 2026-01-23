İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 23 yanvar, 2026
    • 12:38
    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda yanvarın 24-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 23-dən 24-nə keçən gecə bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 65-70 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.

    Gecə və səhər bəzi yollar buz bağlayacaq.

    yanvar havası Yağmursuz hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu
    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Son xəbərlər

    12:59

    Azərbaycandan turist axını 2 %-dən çox azalıb

    Turizm
    12:59

    Azərbaycana turist axını 2 % azalıb

    Digər
    12:56

    Əyyub Quliyev: Bəstəkarın qarşısına şərt qoya bilməzsən ki, müasir opera yaz – MÜSAHİBƏ

    İncəsənət
    12:54

    Azərbaycanda palataların fəaliyyətinin müstəqil hüquqi çərçivədə tənzimlənməsi təklif olunur

    Biznes
    12:47

    Aİ missiyası Bakı və İrəvan arasında sülh sazişindən sonra Ermənistan sərhədini tərk edəcək

    Xarici siyasət
    12:47

    Beynəlxalq məhkəmə Karapetyanın ailəsinin tələblərini rədd edib

    Region
    12:44

    Ermənistanda Azərbaycandan idxal olunan benzinin keyfiyyəti ilə bağlı problem qeydə alınmayıb

    Region
    12:38

    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:37

    Azərbaycanda quraqlığın təbii fəlakətlər siyahısına salınması təklif olunur

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti