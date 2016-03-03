Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 26 градусов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и местами на полуострове возможен туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, однако вечером в некоторых западных районах прогнозируются дожди. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем 16-21 градус тепла, местами до 26 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 13-18, местами до 21 градуса тепла.