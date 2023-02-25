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Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена

Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена до 300-800 м.
Экология
25 февраля 2023 г. 17:13
Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена

Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Было отмечено, что 26 февраля в связи с туманной погодой на территории страны на некоторых участках автомагистралей видимость будет ограничена до 300-800 м, в горных районах из-за морозной погоды дороги могут покрыться льдом.

Завтра и в первой половине недели погода на территории страны будет стабильной, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycanın bəzi avtomobil yollarında görmə məsafəsi məhdudlaşacaq

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