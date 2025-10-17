Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Замминистра: В Баку есть прямая зависимость между ростом температуры воздуха и уровнем смертности

    Экология
    17 октября, 2025
    • 11:16
    В Баку зафиксирована прямая зависимость между ростом температуры воздуха и уровнем смертности.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Баку.

    По ее словам, когда температура превышает 36 градусов, количество летальных случаев резко увеличивается.

    "Комфортная для здоровья человека температура составляет 24–28 градусов. При превышении отметки в 36 градусов смертность резко возрастает. Поэтому системы раннего оповещения играют ключевую роль в снижении рисков", - подчеркнула она.

    Тагиева также отметила, что города, где сосредоточены все элементы экономики и общества, особенно уязвимы к воздействию климатических изменений. Урбанизация часто сопровождается негативным воздействием на природу и экосистему.

    Nazir müavini: "Bakıda temperatur 36 dərəcəni keçdikdə ölüm göstəriciləri kəskin artır"
    Deputy Minister: Mortality rate in Baku spikes when temperatures exceed 36°C

    Лента новостей