    Nazir müavini: "Bakıda temperatur 36 dərəcəni keçdikdə ölüm göstəriciləri kəskin artır"

    Ekologiya
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:44
    Nazir müavini: Bakıda temperatur 36 dərəcəni keçdikdə ölüm göstəriciləri kəskin artır
    Umayra Tağıyeva

    Bakıda temperatur 36 dərəcəni keçdikdə ölüm göstəricilərində kəskin artım müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva Bakıda keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, paytaxtda havanın maksimum temperaturu ilə ölüm halları arasında birbaşa əlaqə müəyyən olunub: "İnsan sağlamlığı üçün komfort temperatur 24–28 dərəcədir. Lakin temperatur 36 dərəcəni keçdikdə ölüm göstəricilərində kəskin artım müşahidə olunur. Bu səbəbdən erkən xəbərdarlıq sistemi risklərin azaldılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır".

    Nazir müavini əlavə edib ki, şəhərlər mürəkkəb mühitlərdir, burada iqtisadiyyatın və cəmiyyətin bütün hissələri bir araya gəlir: "Urbanizasiya çox vaxt təbiətə və ekosistemə təzyiqlərlə müşahidə olunur. Eyni zamanda, şəhərlər iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə qarşı həssasdır".

    Замминистра: В Баку есть прямая зависимость между ростом температуры воздуха и уровнем смертности

