ABŞ-dən olan basketbolçu Azərbaycan klubundan ayrılıb
Komanda
- 06 yanvar, 2026
- 17:05
"Abşeron Lions" basketbolçusu De Şon Eyksen ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
ABŞ-dən olan oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, De Şon Eyksen ötən ilin avqustundan "Abşeron Lions"da çıxış edirdi.
Son xəbərlər
17:31
ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıbMaliyyə
17:30
Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
17:29
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıbİKT
17:25
Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıbMaliyyə
17:24
Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRHAnalitika
17:24
Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçibBiznes
17:23
Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdırDigər ölkələr
17:11
Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıbİKT
17:10