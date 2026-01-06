İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    ABŞ-dən olan basketbolçu Azərbaycan klubundan ayrılıb

    Komanda
    • 06 yanvar, 2026
    • 17:05
    ABŞ-dən olan basketbolçu Azərbaycan klubundan ayrılıb

    "Abşeron Lions" basketbolçusu De Şon Eyksen ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

    ABŞ-dən olan oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, De Şon Eyksen ötən ilin avqustundan "Abşeron Lions"da çıxış edirdi.

    Abşeron Lions klubu ABŞ-dən olan basketbolçu De Şon Eyksen müqaviləyə xitam verilib

    Son xəbərlər

    17:31

    ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    17:30

    Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    17:29

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıb

    İKT
    17:25

    Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıb

    Maliyyə
    17:24

    Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRH

    Analitika
    17:24

    Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçib

    Biznes
    17:23

    Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    17:11

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıb

    İKT
    17:10

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti