ECOWAS направит в Бенин силы быстрого реагирования
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 00:45
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приняло решение начать развертывание в Бенине своих сил быстрого реагирования в связи с попыткой государственного переворота.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Военно-политическое руководство ECOWAS отдало приказ о развертывании в Бенине сил быстрого реагирования. При этом не сообщается, подразделения каких именно стран будут переброшены в Бенин.
Ранее правительство Бенина объявило, что верные ему войска подавили попытку мятежа группы военных.
