    ECOWAS направит в Бенин силы быстрого реагирования

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 00:45
    Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приняло решение начать развертывание в Бенине своих сил быстрого реагирования в связи с попыткой государственного переворота.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Военно-политическое руководство ECOWAS отдало приказ о развертывании в Бенине сил быстрого реагирования. При этом не сообщается, подразделения каких именно стран будут переброшены в Бенин.

    Ранее правительство Бенина объявило, что верные ему войска подавили попытку мятежа группы военных.

