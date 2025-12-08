ECOWAS направит в Бенин силы быстрого реагирования

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приняло решение начать развертывание в Бенине своих сил быстрого реагирования в связи с попыткой государственного переворота.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Военно-политическое руководство ECOWAS отдало приказ о развертывании в Бенине сил быстрого реагирования. При этом не сообщается, подразделения каких именно стран будут переброшены в Бенин.

Ранее правительство Бенина объявило, что верные ему войска подавили попытку мятежа группы военных.