За последние 7 лет уровень Каспийского моря снизился более чем на полметра

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Каспийское море является закрытым бассейном, поэтому периодически происходят колебания его уровня. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством экологии и природных ресурсов заявлении.

В заявлении отмечено, что основным фактором изменения уровня моря являются климатические условия его бассейна. Так, изменения климатических условий бассейнов рек, из которых складывается поверхностный приток к Каспийскому морю, - Волги, составляющей примерно 80% общего объема поверхностного притока, Урала, Самура, Куры, Терека, Сефидруд и других, - оказывают значительное влияние на колебание уровня моря.

Наблюдения за уровнем моря в Азербайджане начались еще в первой половине XIX века (Бакинский пункт - 1830 год). На сегодняшний день в азербайджанской части Каспийского моря (берег, открытое море, острова и эстакады) осуществляют деятельность 13 пунктов гидрометеорологических наблюдений Национального гидрометеорологического департамента, 7 из которых ведут наблюдение над уровнем моря.

Отметим, что колебания уровня Каспийского моря, относящиеся ко второй половине прошлого века, носили временный характер. Так, в 1977 году уровень моря достиг самой низкой за период наблюдений XX века отметки - 29 м по Балтийской системе. Затем за короткий период времени (1977-1995) уровень моря поднялся на 2,5 м и достиг 26,5 м. В 1995 году вновь наблюдалось снижение уровня моря.

За последние 7 лет уровень Каспия снизился на 0,56 м, и в 2014 году среднегодовая отметка уровня моря составила 27,43 м по Балтийской системе.

Кроме многолетних колебаний уровня, наблюдаются внутригодовые колебания уровня моря, которые зависят от смены времен года. Это повышение уровня моря, связанное с половодьем в теплые месяцы года, и понижение его в зимние месяцы.