    Ялчын Рафиев: Азербайджан поддержит Турцию в успешном проведении COP31

    14 марта, 2026
    15:20
    Ялчын Рафиев: Азербайджан поддержит Турцию в успешном проведении COP31

    Азербайджан будет поддерживать Турцию в успешном проведении COP31 в ноябре этого года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая в офисе Движения неприсоединения в Баку.

    "Азербайджан официально заявил о намерении совместно с Турцией содействовать успешному проведению климатической конференции COP31 в Анталье. Несмотря на сложную международную обстановку, Турция уже достаточно успешно продвигает процесс подготовки к этому мероприятию", - заявил заместитель министра.

    Он также напомнил, что в ноябре 2024 года Азербайджан принимал COP29, результаты которого были очень успешными.

    "Это было одним из самых масштабных событий в истории нашей страны. Его результаты произвели сильное впечатление и надолго останутся в памяти участников всего переговорного процесса", - отметил Рафиев.

    Ялчын Рафиев Движение Неприсоединения COP31
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP31-in uğurla keçirilməsi üçün Türkiyəyə dəstək göstərəcək
    Yalchin Rafiyev: Azerbaijan to support Türkiye in successfully hosting COP31
