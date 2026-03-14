Ялчын Рафиев: Азербайджан поддержит Турцию в успешном проведении COP31

Азербайджан будет поддерживать Турцию в успешном проведении COP31 в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая в офисе Движения неприсоединения в Баку.

"Азербайджан официально заявил о намерении совместно с Турцией содействовать успешному проведению климатической конференции COP31 в Анталье. Несмотря на сложную международную обстановку, Турция уже достаточно успешно продвигает процесс подготовки к этому мероприятию", - заявил заместитель министра.

Он также напомнил, что в ноябре 2024 года Азербайджан принимал COP29, результаты которого были очень успешными.

"Это было одним из самых масштабных событий в истории нашей страны. Его результаты произвели сильное впечатление и надолго останутся в памяти участников всего переговорного процесса", - отметил Рафиев.