İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP31-in uğurla keçirilməsi üçün Türkiyəyə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    • 14 mart, 2026
    • 15:30
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan COP31-in uğurla keçirilməsi üçün Türkiyəyə dəstək göstərəcək

    Azərbaycan bu ilin noyabrında COP31-in uğurla keçirilməsi üçün Türkiyəyə dəstək göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Qoşulmama Hərəkatının Bakıdakı ofisində çıxışı zamanı bildirib.

    "Azərbaycan Antalyada COP31 iqlim konfransının uğurla keçirilməsinə Türkiyə ilə birlikdə dəstək vermək niyyətində olduğunu rəsmi qaydada bəyan edib. Mürəkkəb beynəlxalq vəziyyətə baxmayaraq, Türkiyə bu tədbirə hazırlıq prosesini artıq kifayət qədər uğurla irəli aparır", - nazir müavini bildirib.

    O, həmçinin xatırladıb ki, 2024-cü ilin noyabrında Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edib və onun nəticələri çox uğurlu olub.

    "Bu, ölkəmizin tarixində ən miqyaslı tədbirlərdən biri olub. Onun nəticələri güclü təəssürat yaradıb və bütün danışıqlar prosesinin iştirakçılarının yaddaşında uzun müddət qalacaq", - Y.Rəfiyev qeyd edib.

    Yalçın Rəfiyev Qoşulmama Hərəkatı COP31
    Ялчын Рафиев: Азербайджан поддержит Турцию в успешном проведении COP31
    Yalchin Rafiyev: Azerbaijan to support Türkiye in successfully hosting COP31

