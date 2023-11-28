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Вопрос ущерба, нанесенного Карабаху и Восточному Зангезуру во время оккупации, будет поднят на международной конференции

Вопрос ущерба, нанесенного Карабаху и Восточному Зангезуру во время оккупации, будет поднят на международной конференции Азербайджан на 28-й Конференции по изменению климата (COP 28), которая состоится в конце ноября в ОАЭ, проинформирует международную общественность об ущербе, нанесенном Карабаху и Восточному Зангезуру в период оккупации.
Экология
28 ноября 2023 г. 14:16
Вопрос ущерба, нанесенного Карабаху и Восточному Зангезуру во время оккупации, будет поднят на международной конференции

Азербайджан на 28-й Конференции по изменению климата (COP 28), которая состоится в конце ноября в ОАЭ, проинформирует международную общественность об ущербе, нанесенном Карабаху и Восточному Зангезуру в период оккупации.

Как сообщает Report, об этом председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов заявил журналистам.

По его словам, на международном мероприятии также будет представлена информация о восстановительных работах на этих территориях, проведенных за последние три года.

"На конференции, которая продлится две недели, Азербайджан будет представлен своим павильоном. Строительство и оснащение павильона было проведено при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В павильоне также планируется проведение различных панельных сессий", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to raise issue of damage caused by Armenians to Karabakh and East Zangazur at COP 28
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzura işğal dövründə vurulmuş ziyan məsələsi beynəlxalq konfransda qaldırılacaq

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