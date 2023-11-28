Вопрос ущерба, нанесенного Карабаху и Восточному Зангезуру во время оккупации, будет поднят на международной конференции

Азербайджан на 28-й Конференции по изменению климата (COP 28), которая состоится в конце ноября в ОАЭ, проинформирует международную общественность об ущербе, нанесенном Карабаху и Восточному Зангезуру в период оккупации.

Азербайджан на 28-й Конференции по изменению климата (COP 28), которая состоится в конце ноября в ОАЭ, проинформирует международную общественность об ущербе, нанесенном Карабаху и Восточному Зангезуру в период оккупации.

Как сообщает Report, об этом председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов заявил журналистам.

По его словам, на международном мероприятии также будет представлена информация о восстановительных работах на этих территориях, проведенных за последние три года.

"На конференции, которая продлится две недели, Азербайджан будет представлен своим павильоном. Строительство и оснащение павильона было проведено при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В павильоне также планируется проведение различных панельных сессий", - сказал Мамедов.