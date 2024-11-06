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Атик Али: Климатические изменения требуют сотрудничества, выходящего за рамки национальных границ

Атик Али: Климатические изменения требуют сотрудничества, выходящего за рамки национальных границ Межконфессиональный диалог способен превратить идеи по борьбе с изменением климата, сформулированные на высоком уровне, в конкретные действия на местном уровне.
Экология
6 ноября 2024 г. 11:17
Атик Али: Климатические изменения требуют сотрудничества, выходящего за рамки национальных границ

Межконфессиональный диалог способен превратить идеи по борьбе с изменением климата, сформулированные на высоком уровне, в конкретные действия на местном уровне.

Как сообщает Report, об этом президент Национального форума сотрудничества религий в Финляндии Атик Али заявил в среду на панельной дискуссии в рамках второго дня Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

"Объединяя ресурсы и опыт, религиозные общины могут возглавлять инициативы, которые непосредственно влияют на местную среду. Религиозные учреждения являются главными центрами образования и нравственного воспитания, что делает их идеальными площадками для распространения климатической грамотности", - сказал он.

По словам Али, климатические изменения - это глобальная проблема, требующая сотрудничества, выходящего за рамки национальных границ.

"Межконфессиональные организации могут сотрудничать с международными экологическими сообществами для создания глобальных сетей по борьбе с изменением климата, которые позволят обмениваться знаниями и практиками. Это создаст взаимосвязанность и общую ответственность людей за будущее планеты. Мы находимся в состоянии войны с изменением климата. Мы не можем оставаться пассивными. Нам необходимо объединиться. Если мы проиграем эту войну, потеряем благополучие на планете Земля", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Atik Əli: İqlim dəyişiklikləri milli sərhədləri aşan əməkdaşlıq tələb edir
Версия на английском языке Atik Ali: Climate сhange demands cooperation beyond borders

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