Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и грозы

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых частях полуострова ожидаются дожди. Ближе к ночи осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы и слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 13-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 774 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых восточных районах ожидаются кратковременные ливни и грозы, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.