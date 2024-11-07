Гидрометслужба запустила мобильное приложение meteo.az

Национальная гидрометеорологическая служба запустила мобильное приложение meteo.az в тестовом режиме для быстрого доступа к информации о текущих и прогнозируемых погодных условиях в Азербайджане.

Национальная гидрометеорологическая служба запустила мобильное приложение meteo.az в тестовом режиме для быстрого доступа к информации о текущих и прогнозируемых погодных условиях в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщила представитель службы Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что мобильное приложение meteo.az работает на платформе iOS, в ближайшее время также будет доступна версия для Android.

"Посредством приложения предоставляется актуальная информация о погодных условиях на территории страны, а также предупреждения об опасных погодных явлениях. Платформа предлагает как краткосрочные, так и недельные прогнозы погоды", - отметила Аббасова.