Обнародован прогноз погоды на праздничные дни

Обнародованы погодные условия, которые будут наблюдаться в Баку и на Абшеронском полуострове 8-10 ноября.

Обнародованы погодные условия, которые будут наблюдаться в Баку и на Абшеронском полуострове 8-10 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Службе отметили, что 8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова местами не исключаются осадки, которые к ночи примут ливневый характер.

9 ноября ожидается дождливая погода, ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными.

10 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью не исключаются дожди в некоторых частях столицы и Абшеронского полуострова.