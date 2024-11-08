Ученые выяснили, как микропластик влияет на погоду и климат

Американские ученые из Пенсильванского университета изучили воздействие микропластика на погодные и климатические процессы. Оказалось, что полимерные фрагменты способствуют зарождению ледяных кристаллов в облаках.

Американские ученые из Пенсильванского университета изучили воздействие микропластика на погодные и климатические процессы. Оказалось, что полимерные фрагменты способствуют зарождению ледяных кристаллов в облаках.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Air.

В контролируемой среде лаборатории специалисты рассмотрели замораживающую активность четырех различных типов микропластика: полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Команда распределила пластики в небольших каплях воды и медленно охлаждала жидкость, чтобы наблюдать, как полимерные крупицы влияют на образование льда.

Ученые обнаружили, что микропластик повышает температуру замерзания капель на 5–10 градусов по сравнению с чистой жидкостью.

Вода в атмосфере без дополнительных примесей превращается в лед при -38°C. Но при добавлении любого микропластика 50% капель заледенели уже при -22°C.

По словам исследователей, последствия влияния атмосферного пластика на погоду еще предстоит изучить. Предположительно, полимерные аэрозоли способны вызывать более мощные осадки.

"В загрязненной среде с большим количеством аэрозольных частиц, таких как микропластик, вы распределяете имеющуюся воду среди множества фрагментов, образуя более мелкие капли вокруг каждого из них.

Поскольку капли выпадают только после того, как становятся достаточно большими, вы собираете больше воды в облаке до того, как капли станут достаточно большими, чтобы упасть. Как следствие, вы получаете более сильные осадки", - объяснила ведущий автор статьи, профессор Мириам Фридман.